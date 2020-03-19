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04:11, 19 марта 2020

Владимир Путин отправил в отставку замдиректора ФСИН Валерия Максименко.

В ноябре СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Максименко подал рапорт об увольнении, якобы из-за того, что ему запретили давать комментарии журналистам от лица ведомства. Ранее Максименко утверждал, что он «категорически против» применения физической силы к заключенным и приводил несколько примеров, за которые «ему стыдно». Также его отставку связывали с приходом нового руководителя ведомства Александра Калашникова.



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