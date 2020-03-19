По распоряжению главного раввина России в Москве закрыты три синагоги.

Источники РБК в еврейской общине сообщили, что у одного из раввинов диагностирована двусторонняя пневмония. Решение принято в связи с опасностью распространения коронавирусной инфекции. Заболевший раввин находится в реанимации в одной из московских больниц. Результаты его теста на коронавирус пока не известны.