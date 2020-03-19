Российский рубль стал одной из самых нестабильных валют мира.

Как передает Bloomberg, вмененная волатитльность рубля (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса) составляет 25 проц, пропустив вперед только мексиканский песо. Обвал курса произошел на фоне падения цен на нефть ниже $25 за баррель.