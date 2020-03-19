Парламент Новой Зеландии легализовал аборты.

Как заявил министр юстиции страны Эндрю Литтл, более сорока лет аборт являлся единственной медицинской процедурой, которая считалась преступлением в Новой Зеландии. Отныне аборты будут рассматриваться как медицинский случай. Теперь документ отправится в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения, после чего официально вступит в силу.
2020-03-19T03:12:00+03:00
2020-03-19T03:13:42+03:00
https://echo.msk.ru/news/2608432-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:12, 19 марта 2020
Загрузка комментариев...