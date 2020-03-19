Парламент Новой Зеландии легализовал аборты.

Как заявил министр юстиции страны Эндрю Литтл, более сорока лет аборт являлся единственной медицинской процедурой, которая считалась преступлением в Новой Зеландии. Отныне аборты будут рассматриваться как медицинский случай. Теперь документ отправится в офис генерал-губернатора для получения королевского разрешения, после чего официально вступит в силу.