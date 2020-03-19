РКН пригрозил лишением лицензии СМИ, «сеющим панику» из-за коронавируса.

Жесткие меры обещаны и в отношении интернет-ресурсов, которые будут распространять недостоверные сведения о коронавирусе. На сайте ведомства говорится, что РКН круглосуточно мониторит телекомпании, СМИ и соцсети, на предмет сообщений, провоцирующих общественное беспокойство.
2020-03-19T03:10:00+03:00
2020-03-19T03:11:44+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
03:10, 19 марта 2020
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