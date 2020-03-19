РКН пригрозил лишением лицензии СМИ, «сеющим панику» из-за коронавируса.

Жесткие меры обещаны и в отношении интернет-ресурсов, которые будут распространять недостоверные сведения о коронавирусе. На сайте ведомства говорится, что РКН круглосуточно мониторит телекомпании, СМИ и соцсети, на предмет сообщений, провоцирующих общественное беспокойство.