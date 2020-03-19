ЕЦБ собирается выкупить ценные бумаги на 750 млрд евро.

Это делается для того, чтобы поддержать экономику, которая столкнулась с последствиями распространения коронавируса. Выкуп будет продолжаться до конца 2020 года и будет включать все категории активов как в частном, так и государственном секторах.
2020-03-19T03:06:00+03:00
2020-03-19T03:07:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 19 марта 2020
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