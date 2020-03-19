Закон о продукции военного назначения будет задействован в США лишь в крайнем случае.

Об этом сообщил Дональд Трамп. Закон позволяет президенту на фоне коронавируса расширить производство определенной продукции в целях нацбезопасности и, по сути, установить контроль над секторами гражданской экономики. Глава государства получит возможность наращивать производство и перераспределять основные ресурсы, а также вводить контроль над ценами.