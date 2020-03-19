Самолет «Аэрофлота» с российскими туристами вылетел из Подгорицы в Москву.

Как сообщили ТАСС в российском посольстве в Черногории, этим бортом летят 157 граждан России, застрявших здесь после закрытия границ из-за коронавируса. На этот же рейс зарегистрирован онкобольной россиянин. Всего в Черногории остаются около 1800 российских туристов. Разрешения на их вывоз российскими самолетами не дают власти Черногории. Они требуют, чтобы этими же бортами из России вывезли черногорских граждан.