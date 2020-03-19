Процесс в Сан-Франциско по делу российского гражданина Евгения Никулина вновь отложен.

На этот раз, до 13 апреля. Переносы заседаний суда связаны с ограничениями на передвижение граждан в США в связи с коронавирусом. Никулин обвиняется в США в кибермошенничестве. Обвинение считает, что он взломал компьютеры сервисов LinkedIn и Dropbox с целью хищения данных пользователей.