Первый канал и компания «МТС» объявили о стратегическом партнерстве.

Речь идет о создании совместного медийного предприятия с охватом многомиллионной телеаудитории во всех средах. Как передает ТАСС, об этом говорится в в совместном заявлении сторон, подписанном гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и президентом МТС Алексеем Корней. Новый формат медиа-предложения будет строиться на индивидуальных предпочтениях пользователей.