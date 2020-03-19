Первый канал и компания «МТС» объявили о стратегическом партнерстве.

Речь идет о создании совместного медийного предприятия с охватом многомиллионной телеаудитории во всех средах. Как передает ТАСС, об этом говорится в в совместном заявлении сторон, подписанном гендиректором Первого канала Константином Эрнстом и президентом МТС Алексеем Корней. Новый формат медиа-предложения будет строиться на индивидуальных предпочтениях пользователей.
2020-03-19T01:09:00+03:00
2020-03-19T01:09:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 19 марта 2020
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