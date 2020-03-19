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Эксклюзив Эха 00:22, 19 марта 2020

Мосгоризбирком должен рассмотреть сегодня вопрос о новом руководителе

На эту должность ЦИК предложил замглавы столичной комиссии Юрия Ермолова. Это достаточно грамотный и квалифицированный чиновник, рассказал «Эху Москвы» член совета движения по защите прав избирателей «Голос» Андрей Бузин.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ушел в отставку, как сообщается, по состоянию здоровья. Он останется в составе комиссии. Оппозиция обвиняла Горбунова в том, что он по требованию властей и по надуманным предлогам отказывает в регистрации на выборы оппозиционным политикам.



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