Российские суды из-за коронавируса приостанавливают рассмотрение большинства дел

Кроме вопросов о мере пресечения или о защите интересов несовершеннолетних. Такие меры вводятся до 10 апредля.

Директор фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов между тем пока не получал овповещения об отмене слушаний. Сегодня должны рассмотреть вопрос о том, что ФБК не удалил ролик фильма-расследования о Дмитрии Медведеве вопреки требованиям суда. Жданов сказал «Эху Москвы», что пока никакой информации, будет ли заседание, получить не удалось.

Иван Жданов предположил, что слушания в мировом суде Даниловского района могут состояться в закрытом режиме, против чего он будет возражать.