Министерство обороны России отрицают информацию о приказе, который вводит комендантский час в Москве

В ведомстве назвали фальшивкой фотографии документа, который появился в социальных сетях. В министерстве настаивают, что это был вброс, его осуществили с территории одной из соседних стран. В Минобороны сказали агентству «Интерфакс», что у них нет документов о комендантском часе в столице, армия несет службу в обычном режиме.
2020-03-19T00:02:00+03:00
2020-03-19T00:22:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 19 марта 2020
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