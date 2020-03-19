Министерство обороны России отрицают информацию о приказе, который вводит комендантский час в Москве

В ведомстве назвали фальшивкой фотографии документа, который появился в социальных сетях. В министерстве настаивают, что это был вброс, его осуществили с территории одной из соседних стран. В Минобороны сказали агентству «Интерфакс», что у них нет документов о комендантском часе в столице, армия несет службу в обычном режиме.