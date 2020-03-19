Сразу несколько стран сегодня вводят новые ограничительные меры из-за коронавируса

Речь идет прежде всего о карантине и запрете пересечения границ.

Финляндия сегодня в полночь закрыла границы, а на пограничных пунктах с Евросоюзом был введен контроль. Аэропорты страны отныне принимают лишь граждан, которые возвращаются домой, а также грузы.

Сразу несколько стран, включая Киргизию и Объединенные Арабские Эмираты, закрывают границы для иностранцев. В Египте в полдень и вовсе будет полностью остановлено пассажирское авиасообщение. Доминиканская Республика готовится ввести режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны, а также, по примеру других стран, закрывает границу на суше, море и в воздухе.

Ограничительные меры вводятся и на уровне отдельных городов. Так, в двух крупнейших городах Казахстана – Нур-Султане и Алма-Ате – будет установлен периметр карантинной зоны, а передвижение людей и транспортных средств ограничат. Ранее в стране был также введен режим ЧС.

По последним данным, число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 200 тысяч человек.