Новый совладелец газеты «Ведомости» Алексей Голубович обещает не лезть в дела издания

Он сказал Би-би-си, что одной из возможных целей станут проекты «по периметру «Ведомостей». Также Голубович утверждает, что пока не является акционером газеты и у него нет плана по управлению ею. Накануне само издание подтвердило, что у него сменятся владельцы. Его купит издатель газеты «Наша версия» Константин Зятьков, а также управляющий директор компании «Арбат Капитал» Голубович. В прошлом он выступал свидетелем обвинения в деле ЮКОСа.