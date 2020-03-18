Новый совладелец газеты «Ведомости» Алексей Голубович обещает не лезть в дела издания

Он сказал Би-би-си, что одной из возможных целей станут проекты «по периметру «Ведомостей». Также Голубович утверждает, что пока не является акционером газеты и у него нет плана по управлению ею. Накануне само издание подтвердило, что у него сменятся владельцы. Его купит издатель газеты «Наша версия» Константин Зятьков, а также управляющий директор компании «Арбат Капитал» Голубович. В прошлом он выступал свидетелем обвинения в деле ЮКОСа.
2020-03-18T23:03:00+03:00
2020-03-18T23:05:23+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 18 марта 2020
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