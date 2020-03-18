РПЦ не планирует отменять богослужения на Пасху и ограничивать число прихожан к храмах из-за коронавируса

В отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московской патриархии сказали агентству Москва, что в течение всего поста и на Пасху будут проводиться реальные богослужения с участием реальных прихожан. В отделе заверили, что церковь будет реагировать на новые распоряжения властей в случае ухудшения ситуации. Эпидемиологическая обстановка будет учитываться и в отдельных епархиях.