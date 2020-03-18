Анонимные сообщения о минировании пяти пассажирских самолетов получил сегодня аэропорт Шереметьево

Как передает агентство ТАСС, маршрут воздушных судов из-за этого не менялся, все лайнеры благополучно приземлились. Проверка не обнаружила на борту никаких взрывных устройств. С начала марта стали поступать электронные письма с угрозами взрыва на борту самолетов. Все они оказались ложными. До этого с ноября прошлого года поступали анонимные угрозы о заложенных бомбах в госучреждениях, школах и торговых центрах. Ряд изданий писали со ссылками на источник в спецслужбах, что письма присылают из-за рубежа, предположительно с территории Украины.