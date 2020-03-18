Дочь бывшего президента Узбекистана Гульнару Каримову приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы

Ташкентский городской суд признал ее виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и легализации доходов. Сам процесс, как сообщили в Верховном суде Узбекистана, проходил в закрытом режиме. 5 лет назад Каримову уже приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинению в вымогательстве и уклонении от уплаты налогов. В 2017 году, по еще одному делу, ей назначили 10 лет тюрьмы. Недавно она просила нынешнего президента Узбекистана Шавката Мерзиеева закрыть новое уголовное дело в обмен на почти 700 миллионов долларов, которые заморожены на ее счету в Швейцарии.
2020-03-18T22:32:00+03:00
2020-03-18T22:34:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:32, 18 марта 2020
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