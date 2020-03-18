Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего руководителя главного Следственного управления СКР по Москве Дрыманова

Мосгорсуд приговорил к двенадцати годам колонии бывшего руководителя главного Следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Судья Сергей Груздев признал его виновным в получении крупной взятки. Дрыманов также должен выплатить штраф почти 200 миллионов рублей. Другой фигурант этого дела, бывший руководитель управления СКР по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко приговорен к десяти годам лишения свободы. Бывший начальник одного из комитетов СК Михаил Максименко получил 14 лет. Он должен выплатить государству 250 миллионов рублей. Защита осужденных намерена обжаловать приговор.
2020-03-18T22:31:00+03:00
2020-03-18T22:34:29+03:00
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22:31, 18 марта 2020
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