Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии бывшего руководителя главного Следственного управления СКР по Москве Дрыманова

Мосгорсуд приговорил к двенадцати годам колонии бывшего руководителя главного Следственного управления СКР по Москве Александра Дрыманова. Судья Сергей Груздев признал его виновным в получении крупной взятки. Дрыманов также должен выплатить штраф почти 200 миллионов рублей. Другой фигурант этого дела, бывший руководитель управления СКР по Центральному округу столицы Алексей Крамаренко приговорен к десяти годам лишения свободы. Бывший начальник одного из комитетов СК Михаил Максименко получил 14 лет. Он должен выплатить государству 250 миллионов рублей. Защита осужденных намерена обжаловать приговор.