В Сербии впервые за 76 лет на всей территории страны введен комендантский час. Жители республики обязаны находиться в своих домах с 8 часов вечера до 5 часов утра. Люди старше 65 лет (или 70-ти в сельской местности) не могут появляться на улице вообще круглосуточно. Нарушителям грозят штрафы или даже срок заключения до трех лет, передает агентство ТАСС. В стране отложены парламентские выборы. В республике зафиксированы 89 случаев заражения коронавирусом.
2020-03-18T22:30:00+03:00
2020-03-18T22:33:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:30, 18 марта 2020
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