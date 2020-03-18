В Сербии впервые за 76 лет на всей территории страны введен комендантский час. Жители республики обязаны находиться в своих домах с 8 часов вечера до 5 часов утра. Люди старше 65 лет (или 70-ти в сельской местности) не могут появляться на улице вообще круглосуточно. Нарушителям грозят штрафы или даже срок заключения до трех лет, передает агентство ТАСС. В стране отложены парламентские выборы. В республике зафиксированы 89 случаев заражения коронавирусом.