Госдеп США приостанавливает визовые услуг в большинстве стран

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении бюро ведомства по консульским делам в «Твиттере». «В ответ на ситуацию с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС) Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран. Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату», — отмечается в заявлении.
2020-03-18T22:29:00+03:00
2020-03-18T22:36:31+03:00
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22:29, 18 марта 2020
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