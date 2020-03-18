Госдеп США приостанавливает визовые услуг в большинстве стран

Госдепартамент США приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран мира из-за ситуации с новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении бюро ведомства по консульским делам в «Твиттере». «В ответ на ситуацию с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание — прим. ТАСС) Госдепартамент приостанавливает оказание визовых услуг на регулярной основе в большинстве стран. Предоставление визовых услуг на регулярной основе возобновится, как только появится возможность, однако мы не можем пока назвать конкретную дату», — отмечается в заявлении.