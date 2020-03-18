Российские власти отвергают обвинения в дезинформации из-за ситуации вокруг коронавируса

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие обвинения «русофобской одержимостью». Ранее в докладе европейской службы по внешним делам было указано, что ряд российских СМИ развязали кампанию по дезинформации для того, чтобы усилить кризис на Западе в связи с пандемией. Как написала британская газета Financial Times, цель такой кампании в подрыве доверия к системе здравоохранения и попытка помешать действиям по борьбе с болезнью.