Российские власти отвергают обвинения в дезинформации из-за ситуации вокруг коронавируса

Пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал такие обвинения «русофобской одержимостью». Ранее в докладе европейской службы по внешним делам было указано, что ряд российских СМИ развязали кампанию по дезинформации для того, чтобы усилить кризис на Западе в связи с пандемией. Как написала британская газета Financial Times, цель такой кампании в подрыве доверия к системе здравоохранения и попытка помешать действиям по борьбе с болезнью.
2020-03-18T22:31:00+03:00
2020-03-18T22:33:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:31, 18 марта 2020
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