Российским заключенным запретили свидания с родственниками

Тюремное ведомство ввело такие меры в связи с эпидемией коронавируса. Однако, с этим решением не согласны правозащитники – они намерены обжаловать запреты, — сказала «Эху» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. «Мы считаем, что, поскольку ни в одном информационном сообщении не указывалось, что ФСИН вводит особый режим в местах лишения свободы, то подобного рода запреты входят в противоречие с нормами уголовно-исполнительного кодекса, поскольку, ограничение прав и свобод заключенных возможно только, когда в целом на территории исправительных учреждений вводится особый режим. Во многих случаях родственники очень подолгу ждут свиданий, особенно в строгих режимах, такие очереди на года расписаны», — сказала она. Таубина заверила, что фонд готов оказывать помощь тем, кто захочет обжаловать запрет на свидания.

Между тем глава международной группы «Агора», адвокат Павел Чиков сообщает в своем телеграм-канале о том, что подмосковное управление тюремного ведомства запретило посещение адвокатами арестованных. В доказательство он выложил соответствующее письмо управления ФСИН по области.