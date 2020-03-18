Российские суды ограничивают свою работу

До 10 апреля они будут рассматривать только дела безотлагательного характера. Это связано с эпидемией коронавируса. В число таких безотлагательных дел входит вопрос о мере пресечения, защите интересов несовершеннолетнего или требование о медицинском вмешательстве для спасения жизни, — пояснили в Верховном суде России. Новые меры, скорее всего, скажутся на доступности правосудия и в основном в судах первой инстанции, — пояснил «Эху» федеральный судья в отставке, профессор ВШЭ Сергей Пашин.

Также в суды будет ограничен доступ посетителей. До 10 апреля туда не будут пускать тех, кто не является участником судебных процессов.