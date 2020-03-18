Цена на нефть продолжает падение

Она обновила минимум с мая 2003 года. Примерно то же самое происходит с курсом рубля и основными биржевыми котировками.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent в Лондоне сейчас стоят чуть меньше двадцати пяти долларов за баррель. В последний раз на таком низком уровне цена была семнадцать лет назад. Это падение продолжается уже несколько недель, а началось оно девятого марта, когда Россия вышла из сделки ОПЕК+. Вслед за ценой на нефть снижается и стоимость российской валюты. На Московской бирже этим вечером за доллар давали более восьмидесяти рублей, а за евро примерно восемьдесят восемь.

Индекс РТС также потерял за день примерно одиннадцать процентов, а индекс столичной биржи около четырёх. Аналогичные показатели наблюдаются и на торгах в Европе и в Америке. Аналитики объясняют это тем, что инвесторы опасаются мер по сдерживанию распространения коронавируса, которые ввели во множестве стран по всему миру. Сайт РБК со ссылкой на экспертов пишет, что эта тенденция продержится как минимум до конца первой половины года, и что она может привести к рецессии мировой экономики.

Коронавирус нашли уже в ста пятидесяти странах. Всего с минувшего декабря выявили около двухсот тысяч заболевших. Из них около восьмидесяти трёх тысяч выздоровели, а чуть более восьми погибли.