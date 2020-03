Власти Китая отозвали аккредитацию корреспондентов пяти американских СМИ

Это The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, а также журнал Time и «Голос Америки». Сотрудники этих изданий больше не смогут работать на территории КНР. Пекин потребовал взамен от редакций предоставить сведения о работниках, финансовой деятельности и недвижимости на китайской территории. Ранее американские власти объявили иностранными агентами пять китайских СМИ, в том числе агентство «Синьхуа» и телеканал CCTN.