Власти Китая отозвали аккредитацию корреспондентов пяти американских СМИ

Это The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post, а также журнал Time и «Голос Америки». Сотрудники этих изданий больше не смогут работать на территории КНР. Пекин потребовал взамен от редакций предоставить сведения о работниках, финансовой деятельности и недвижимости на китайской территории. Ранее американские власти объявили иностранными агентами пять китайских СМИ, в том числе агентство «Синьхуа» и телеканал CCTN.
2020-03-18T21:31:00+03:00
2020-03-18T21:32:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 18 марта 2020
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