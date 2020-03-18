Теннисные ассоциации приостанавливают проведение турниров до 7 июня

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация объявляли, что матчи не будут проводиться в течение шести недель. Открытый чемпионат Франции переносится с конца мая на осень. Рейтинги как женской, так и мужской профессиональной ассоциации будут заморожены на время этой вынужденной паузы.
2020-03-18T21:31:00+03:00
2020-03-18T21:32:17+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:31, 18 марта 2020
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