Теннисные ассоциации приостанавливают проведение турниров до 7 июня

Ранее ассоциация теннисистов-профессионалов и женская теннисная ассоциация объявляли, что матчи не будут проводиться в течение шести недель. Открытый чемпионат Франции переносится с конца мая на осень. Рейтинги как женской, так и мужской профессиональной ассоциации будут заморожены на время этой вынужденной паузы.