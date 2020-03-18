Меркель: Коронавирус стал самым серьезным вызовом обществу после Второй мировой войны

Коронавирус стал самым серьезным вызовом обществу после Второй мировой войны, — считает канцлер Германии Ангела Меркель. Она призвала сограждан воспринимать серьезно ситуацию и следовать предписаниям правительства. За 75 лет не было ничего серьезнее, что потребовало бы общих солидарных усилий, — полагает Меркель. Немецкое правительство уже объявило о закрытии баров, клубов, дискотек, парков отдыха и других подобных заведений. Закрываются школы, запрещены религиозные собрания. В стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, банки, почта и автозаправки.