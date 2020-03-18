Растет число мировых лидеров, которые сравнивают ситуацию вокруг коронавируса с войной. Президент США Дональд Трамп уже назвал себя лидером военного времен. Сегодня он задействовал закон времен Корейской войны, который призван активизировать производство защитных масок и спецодежды. Трамп считает, что ситуация довольно жесткая и американский народ буквально сражается с вирусом. В Штатах выявлено уже 7 тысяч случаев заболевания, 117 человек скончались.
2020-03-18T21:30:00+03:00
2020-03-18T21:33:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:30, 18 марта 2020
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