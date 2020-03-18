Компания, которую связывают с Евгением Пригожиным, без конкурса получила контракт на питание больных с коронавирусом

Компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, без конкурса получила контракт на питание в Москве больных с коронавирусом. Соответствующие документы на портале госзакупок обнаружило издание «Открытые медиа». Фирма под названием АВК будет поставлять еду в городскую больницу №40 в Коммунарке до 5 июня. Общая сумма контракта – 15 миллионов рублей. Закупка без конкурса в документе объясняется чрезвычайной ситуацией. Всего, по данным «Открытых медиа», за несколько лет эта компания получила контрактов от властей почти на 20 миллиардов рублей.