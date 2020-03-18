Компания, которую связывают с Евгением Пригожиным, без конкурса получила контракт на питание больных с коронавирусом

Компания, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, без конкурса получила контракт на питание в Москве больных с коронавирусом. Соответствующие документы на портале госзакупок обнаружило издание «Открытые медиа». Фирма под названием АВК будет поставлять еду в городскую больницу №40 в Коммунарке до 5 июня. Общая сумма контракта – 15 миллионов рублей. Закупка без конкурса в документе объясняется чрезвычайной ситуацией. Всего, по данным «Открытых медиа», за несколько лет эта компания получила контрактов от властей почти на 20 миллиардов рублей.
2020-03-18T21:03:00+03:00
2020-03-18T21:05:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:03, 18 марта 2020
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