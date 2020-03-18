Правозащитные организации призывают отпустить часть заключенных из-за коронавируса. С таким письмом обратились во Всемирную организацию здравоохранения и Совет Европы сразу несколько европейских и российских групп, в том числе «Агора», «Общественный вердикт» и другие, — пишет газета РБК. Они призывают не допустить распространения коронавируса среди заключенных. Авторы обращения считают, что ни в одной из европейских стран тюремная система не готова к грядущему кризису. Между тем, сегодня стало известно, что Федеральная служба исполнения наказаний запретила в российских колониях свидания заключенных с родными. Представители ФСИН объясняют это стремлением избежать эпидемии. Правозащитники говорят, что решение принято в нарушение законодательства. Они готовы помочь оспорить такую меру.