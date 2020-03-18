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21:01, 18 марта 2020

Возвращение россиян из-за границы в условиях новых ограничений займет не один и даже не два дня

Возвращение россиян из-за границы в условиях новых ограничений займет не один и даже не два дня, — сказали сегодня в российском МИДе. Там заверили, что ведут постоянную работу по этому вопросу. В координационный штаб ведомства за сутки поступило около 2 тысяч обращений от российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, критическая ситуация с соотечественниками сложилась в Черногории. Проблемы также возникли на Филиппинах, в Марокко; сообщается об обращении россиян за помощью в российское посольство в Египте. Между тем, как отмечает издание «Фонтанка», пока невозможно посчитать, сколько именно туристов из России не могут вернуться домой в срок. По данным Ростуризма, количество россиян в организованных турах сейчас около 100 тысяч.



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