Возвращение россиян из-за границы в условиях новых ограничений займет не один и даже не два дня, — сказали сегодня в российском МИДе. Там заверили, что ведут постоянную работу по этому вопросу. В координационный штаб ведомства за сутки поступило около 2 тысяч обращений от российских граждан, которые столкнулись с трудностями при возвращении домой. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, критическая ситуация с соотечественниками сложилась в Черногории. Проблемы также возникли на Филиппинах, в Марокко; сообщается об обращении россиян за помощью в российское посольство в Египте. Между тем, как отмечает издание «Фонтанка», пока невозможно посчитать, сколько именно туристов из России не могут вернуться домой в срок. По данным Ростуризма, количество россиян в организованных турах сейчас около 100 тысяч.