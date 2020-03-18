Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Это произошло впервые с мая 2003 года. Падение составила больше 13%, — передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом. Вслед за ней слабеет российская валюта. Доллар достиг сегодня отметки 80 рублей 87 копеек и это предел ценового коридора, — сказали на Московской бирже. Сейчас торги валютой идут в рамках установленных границ. Евро сегодня поднимался выше 88 рублей.
2020-03-18T21:01:00+03:00
2020-03-18T21:02:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:01, 18 марта 2020
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