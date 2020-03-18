Цена на нефть марки Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Это произошло впервые с мая 2003 года. Падение составила больше 13%, — передает агентство ТАСС. Нефть дешевеет на фоне ситуации с коронавирусом. Вслед за ней слабеет российская валюта. Доллар достиг сегодня отметки 80 рублей 87 копеек и это предел ценового коридора, — сказали на Московской бирже. Сейчас торги валютой идут в рамках установленных границ. Евро сегодня поднимался выше 88 рублей.