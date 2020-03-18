В ЕСПЧ подана первая жалоба на избиение полицейскими во время летних акций протестов в Москве

В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба на избиение полицейскими во время летних акций протестов в Москве. Евгений Дубинин был избит в конце июля, его ударили об автозак при задержании, — говорят в правозащитной организации «Зона права». Пострадавший обращался в Следственный комитет, в ведомстве посчитали действия сотрудников внутренних органов правомерными. По словам правозащитников, в ближайшее время в ЕСПЧ будет направлено еще 7 жалоб от пострадавших от действий полиции.
2020-03-18T20:32:00+03:00
2020-03-18T20:36:51+03:00
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20:32, 18 марта 2020
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