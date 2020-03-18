«Новая газета»: Москва закупает тесты на коронавирус у компании без медицинской лицензии

Москва закупает тесты на коронавирус у компании без медицинской лицензии, — пишет «Новая газета». Эта фирма не имеет сайта и телефона, ее уставной капитал – 10 тысяч рублей, — рассказали изданию в центре антикоррупционной политики партии «Яблоко». Контракт на покупку портативных лабораторий и тестов департамент здравоохранения заключил 14 марта, — следует из данных госзакупок. Сумма этого контракта составляет почти 200 миллионов рублей. В антикоррупционном центре не исключают, что это может быть прикрытие для покупки для отмывания денег за покупку иностранных тестов. В мэрии публикацию «Новой» пока не комментировали.