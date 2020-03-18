Торги на американских биржах после открытия пришлось приостанавливать

Это произошло из-за падения фондовых индексов на 7%. После возобновления работы бирж индексы вновь снизились, падение составило в пределах 8%, — передает агентство РИА «Новости». Обвал на американских биржах происходит вслед за падением нефтяных цен. Сорт марки Brent опускался ниже 26 долларов за баррель.