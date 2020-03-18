Торги на американских биржах после открытия пришлось приостанавливать

Это произошло из-за падения фондовых индексов на 7%. После возобновления работы бирж индексы вновь снизились, падение составило в пределах 8%, — передает агентство РИА «Новости». Обвал на американских биржах происходит вслед за падением нефтяных цен. Сорт марки Brent опускался ниже 26 долларов за баррель.
2020-03-18T20:31:00+03:00
2020-03-18T20:32:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 18 марта 2020
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