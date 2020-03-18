Число жертв коронавируса в Италии за сутки резко возросло – до 475 человек. Таким образом, общее количество умерших от нового заболевания в республике составляет почти 3 тысячи, — рассказали в департаменте гражданской защиты. Инфицировано почти 30 тысяч человек. Всего в мире, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев коронавируса превысило 200 тысяч. Более 8 тысяч скончались.