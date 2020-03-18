Тульский футбольный клуб «Арсенал» оштрафовали на 50 тысяч рублей за баннер про Валентину Терешкову

Он появился на одной из трибун в домашнем матче 22 тура Премьер-лиги, где «Арсенал» проиграл казанскому «Рубину» 0:1. Контрольный дисциплинарный комитет Российского футбольного союза признал, что это был несогласованный баннер. А между тем, прокремлевское движение под названием «Молодежка ОНФ» объявило о том, что именно его активисты вывесили баннер в поддержку женщины-космонавта и депутата Госдумы. Именно «единоросс» Терешкова предложила внести поправку, которая обнуляет президентский срок Владимира Путина, за что ее критиковали в социальных сетях.