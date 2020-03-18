Специалисты завершили новую экспертизу по так называемому делу Седьмой студии

Материалы уже направлены в суд, — сказал источник агентства «Интерфакс». Официальных комментариев по этому поводу пока нет. О назначении новой финансово-экономической оценочной и искусствоведческой экспертизы судья Олеся Менделеева объявила в конце прошлого года по запросу обвинения. Предыдущая экспертизы привела к тому, что суд вернул это дело в прокуратуру для устранения нарушений. Сейчас обвиняемыми проходят четыре человека, в том числе руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников.