Специалисты завершили новую экспертизу по так называемому делу Седьмой студии

Материалы уже направлены в суд, — сказал источник агентства «Интерфакс». Официальных комментариев по этому поводу пока нет. О назначении новой финансово-экономической оценочной и искусствоведческой экспертизы судья Олеся Менделеева объявила в конце прошлого года по запросу обвинения. Предыдущая экспертизы привела к тому, что суд вернул это дело в прокуратуру для устранения нарушений. Сейчас обвиняемыми проходят четыре человека, в том числе руководитель «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников.
2020-03-18T20:02:00+03:00
2020-03-18T20:03:58+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:02, 18 марта 2020
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