Российские кинотеатры просят поддержки у правительства

Они предлагают снизить налоговые ставки и отчисления за коммунальные услуги, а также предоставить льготы по кредитам, — пишет газета «Ведомости». В письме Ассоциации владельцев кинотеатров премьер-министру Михаилу Мишустину говорится о том, что подобные заведения во всем мире оказались в тяжелой ситуации. В большей части Европы они уже закрыты, многие киностудии отменяют премьеры своих фильмов. В России ограничиваются массовые мероприятия и посещаемость кинотеатров уже катастрофически упала. При этом многие коммерческие кинотеатры не могут закрыться как это сделали муниципальные учреждения, поскольку требуется, чтобы правительство признало чрезвычайную ситуацию в стране.
2020-03-18T20:01:00+03:00
2020-03-18T20:03:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:01, 18 марта 2020
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