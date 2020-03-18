Российские кинотеатры просят поддержки у правительства

Они предлагают снизить налоговые ставки и отчисления за коммунальные услуги, а также предоставить льготы по кредитам, — пишет газета «Ведомости». В письме Ассоциации владельцев кинотеатров премьер-министру Михаилу Мишустину говорится о том, что подобные заведения во всем мире оказались в тяжелой ситуации. В большей части Европы они уже закрыты, многие киностудии отменяют премьеры своих фильмов. В России ограничиваются массовые мероприятия и посещаемость кинотеатров уже катастрофически упала. При этом многие коммерческие кинотеатры не могут закрыться как это сделали муниципальные учреждения, поскольку требуется, чтобы правительство признало чрезвычайную ситуацию в стране.