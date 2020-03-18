В Кремле не исключают переноса срока призыва в армию из-за коронавируса. Этот вопрос будут изучать, власти намерены узнать мнение министерства обороны, — сказал сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Весенний призыв должен начаться 1 апреля. Каждый раз перед призывом издается специальный указ российского президента.