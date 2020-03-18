Доллар на Московской бирже подошел к верхней границе в 80 рублей 87 копеек

Торги валюты продолжаются в рамках установленного коридора, — сообщают представители площадки. Чуть ранее этим же вечером стало известно о том, что курс евро превысил 88 рублей впервые за 4 года. Российская валюта слабеет вслед за дешевеющей нефтью. Сегодня сорт Brent опускался ниже 26 долларов за баррель впервые с осени 2003 года.