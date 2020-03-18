МЧС предупреждает о сильном ветре, который надвигается на Москву. До девяти утра четверга в городе ожидаются порывы до 17 метров в секунду, — сказали в столичном управлении ведомства. Специалисты советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также быть внимательными при парковке автомобиля.
2020-03-18T19:31:00+03:00
2020-03-18T19:33:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 18 марта 2020
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