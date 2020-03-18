МЧС предупреждает о сильном ветре, который надвигается на Москву. До девяти утра четверга в городе ожидаются порывы до 17 метров в секунду, — сказали в столичном управлении ведомства. Специалисты советуют обходить рекламные щиты, шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также быть внимательными при парковке автомобиля.