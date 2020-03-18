Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

О таком решении уже объявили Райффайзенбанк и Росбанк, — пишет журнал Форбс. Это связано с тем, что американский финансовый регулятор, Федеральная резервная система, снизила ключевую ставку почти до нуля. Из-за этого снизилась доходность по вкладам в долларах. Тем временем, российская валюта теряет в цене на бирже. Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.