Российские банки начинают закрывать прием вкладов в долларах

О таком решении уже объявили Райффайзенбанк и Росбанк, — пишет журнал Форбс. Это связано с тем, что американский финансовый регулятор, Федеральная резервная система, снизила ключевую ставку почти до нуля. Из-за этого снизилась доходность по вкладам в долларах. Тем временем, российская валюта теряет в цене на бирже. Курс доллара превышал сегодня 80 рублей, евро – впервые за 4 года вырос до 88.
2020-03-18T19:31:00+03:00
2020-03-18T19:33:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 18 марта 2020
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