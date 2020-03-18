Жителям Москвы старше 60 лет рекомендуют избегать кафе, театры и другие места массового скопления людей

Им всем направили СМС-сообщения и письма на электронную почту с такими рекомендациями, — рассказали в оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве. Там напомнили, что осложнения из-за нового заболевания особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал компании и организации по возможности переводить своих сотрудников на удаленную работу. С таким же предложением выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.