Жителям Москвы старше 60 лет рекомендуют избегать кафе, театры и другие места массового скопления людей

Им всем направили СМС-сообщения и письма на электронную почту с такими рекомендациями, — рассказали в оперативном штабе по контролю за ситуацией с коронавирусом в Москве. Там напомнили, что осложнения из-за нового заболевания особенно тяжело переносят люди старше 60 лет. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал компании и организации по возможности переводить своих сотрудников на удаленную работу. С таким же предложением выступил и губернатор Московской области Андрей Воробьев.
2020-03-18T19:31:00+03:00
2020-03-18T19:31:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:31, 18 марта 2020
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