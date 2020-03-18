Российские власти готовы сделать все, чтобы помочь соотечественникам вернуться из-за рубежа, — заверил президент Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что, несмотря на сложную ситуацию из-за коронавируса, россияне продолжают ездить за границу. Сегодня стало известно, что несколько тысяч граждан Российской Федерации столкнулись с трудностями при возвращении домой из-за того, что многие страны закрывают границы и прекращают авиасообщение. На проблемы жалуются россияне в Марокко, Египте, Черногории, Молдавии и на Филиппинах. По данным Росавиации, власти Черногории разрешили сегодня выполнить один чартерный рейс, чтобы вывезти российских граждан.