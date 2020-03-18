Роскомнадзор пригрозил СМИ жестким наказанием за распространение фейков о коронавирусе

В ведомстве утверждают, что отслеживают недостоверную информацию в круглосуточном режиме.

Роскомнадзор готов пойти на самые жесткие меры вплоть до блокирования интернет-ресурсов и лишения лицензий СМИ, которые будут замешаны в распространении фейков о коронавирусе. Об этом заявили в пресс-службе ведомства, заверив, что сотрудничают с правоохранительными органами и Генпрокуратурой по каждому случаю транслирования недостоверной информации. Речь идет о сообщениях, сеющих панику и провоцирующих «общественное беспокойство» среди россиян, передает «Интерфакс».

Ранее Роскомнадзор заявлял об обнаружении фейковых сообщений о коронавирусе в Facebook и «ВКонтакте». Среди прочего, в них говорилось о том, что власти скрывают реальное число заболевших в России, которое уже достигло десятков тысяч. В Генпрокуратуре решили, что сообщения могут угрожать общественной безопасности. Позднее в Роскомнадзоре сообщили об удалении этих постов администрацией соцсетей.

По официальным данным, в России коронавирусной инфекцией заразились 147 человек.