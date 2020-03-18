Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за мэром Москвы призвал компании и организации переводить сотрудников на удаленный режим работы.
Сейчас, по словам Воробьева, в Подмосковье зафиксированы 12 случаев заражения коронавирусом.
Губернатор Московской области вслед за мэром Москвы призвал компании переводить сотрудников на удаленный режим
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за мэром Москвы призвал компании и организации переводить сотрудников на удаленный режим работы.