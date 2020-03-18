Губернатор Московской области вслед за мэром Москвы призвал компании переводить сотрудников на удаленный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вслед за мэром Москвы призвал компании и организации переводить сотрудников на удаленный режим работы.

Сейчас, по словам Воробьева, в Подмосковье зафиксированы 12 случаев заражения коронавирусом.