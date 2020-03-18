Индекс Московской биржи упал на 5% к закрытию торгов

РТС опустился на 11%. Таким образом, в течение дня биржа обновила минимуму за последние четыре года, — отмечает агентство РИА «Новости». На фоне дешевеющей нефти сегодня снижался и рубль. Вечером доллар торговался выше 80 рублей, евро – выше 87. Сорт нефти Brent сегодня на мировых биржах опускался ниже 26 долларов за баррель. Это худший показатель за 17 лет.
2020-03-18T19:03:00+03:00
2020-03-18T19:03:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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19:03, 18 марта 2020
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