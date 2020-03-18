Индекс Московской биржи упал на 5% к закрытию торгов

РТС опустился на 11%. Таким образом, в течение дня биржа обновила минимуму за последние четыре года, — отмечает агентство РИА «Новости». На фоне дешевеющей нефти сегодня снижался и рубль. Вечером доллар торговался выше 80 рублей, евро – выше 87. Сорт нефти Brent сегодня на мировых биржах опускался ниже 26 долларов за баррель. Это худший показатель за 17 лет.