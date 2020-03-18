Тюремное ведомство отменяет свидания заключенных с родными из-за угрозы коронавируса

Кроме того, в учреждении исправительной системы запрещен допуск посетителей и сотрудников с повышенной температурой тела, — передает агентство ТАСС со ссылкой на представителей Федеральной службы исполнения наказаний. Правозащитная организация «Общественный вердикт» считает, что такие меры сомнительны с точки зрения закона. Ограничения прав заключенных, — подчеркнули представители «Общественного вердикта», — допустимы лишь в режиме особых условий, а не по приказу санитарного врача. Правозащитники готовы обжаловать запрет свиданий.